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У Чугуєві зросла кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу

22 травня 2024 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки обстрілу Чугуєва Харківської області сьогодні, 22 травня
Наслідки російського обстрілу Чугуєва. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чугуєві Харківської області зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу у середу, 22 травня. Жертвами атаки загарбників стали вісім людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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У ДСНС зазначили, що обстріл міста стався близько 08:00. Під ворожим ударом опинився дитячий садок. 

Наслідки російського обстрілу Чугуєва 22 травня
Наслідки російського обстрілу Чугуєва 22 травня. Фото: ДСНС
Окупанти обстріляли дитячий садок в Чугуєві
Наслідки російського обстрілу Чугуєва 22 травня. Фото: ДСНС

"За попередніми даними, вісім людей отримали травми. Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування. Займання на загальній площі 200 кв.м вогнеборці ліквідували", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Чугуєва 22 травня
Наслідки російського обстрілу Чугуєва 22 травня. Фото: ДСНС
Обстріл Харківської області 22 травня
Наслідки російського обстрілу Чугуєва 22 травня. Фото: ДСНС
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 22 травня російські окупанти обстріляли центральну частину Чугуєва Харківської області. Внаслідок атаки противника пошкоджено дитячий садок.

Також уночі проти 22 травня загарбники завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.

війна
ДСНС
Україна
Харківська область
обстріли
рятувальники
ракетний удар

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