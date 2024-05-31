Удар по дому в Харькове 31 мая — в ГСЧС сообщают о людях под завалами

Последствия ракетного удара. Фото: ОВА

Российские захватчики в ночь на пятницу, 31 мая, ударили по жилой застройке Харькова. В результате обстрела есть погибшие и много раненных, под завалами могут находиться еще пять человек.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Евгений Василенко в эфире Новини.LIVE.

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"На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, коммунальные службы. Спасатели осуществляют работы как на этажах, так и снаружи. Задействована тяжелая техника, грейдеры и автокраны", — сказал он.

По словам Василенко, сегодня были изъяты тела двух погибших мужчин, а в целом из жилого дома достали троих жертв. Также на момент прибытия спасателей после того, как ракета попала в здание, начался пожар и произошли значительные разрушения.

Основные усилия работников ГСЧС были направлены на то, чтобы спасти людей из заблокированных квартир и из-под завалов. Были спасены шесть человек, из них один — ребенок. В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, удар по многоквартирному дому враг нанес ракетой С-300.

"Попадание С-300 по жилой застройке. Рядом ни одного инфраструктурного объекта военного назначения. 25 человек ранены", — написал он.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, около девяти утра мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего. По этим данным, количество жертв возросло до пяти.

Синегубов же отмечал, что под завалами дома в Харькове могут находиться еще люди, в том числе и ребенок.