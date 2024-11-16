Обстрел Харьковской области — россияне попали в дома в Купянском районе

В ГСЧС показали фото последствий авиаудара России по Харьковщине
В субботу, 16 ноября, российская армия нанесла авиационный удар по жилому сектору села Осиново Купянского района Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.
Последствия авиаудара
В ГСЧС отметили, что в результате российской атаки три человека пострадали.
"Сегодня в полдень вражеская авиация нанесла удар по жилому сектору села Осиново Купянского района. По предварительным данным, три человека пострадали", — говорится в сообщении.
Кроме того, после обстрела произошел пожар и были разрушения.
"В результате обстрела произошел пожар на территории частного домовладения. Горела крыша летней кухни на площади 30 м кв. Кроме того поврежден жилой дом", — говорится в сообщении.
К ликвидации последствий вражеского удара было привлечено восемь спасателей, одна единица техники и медицинский расчет ГСЧС.
Напомним, на Купянском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 17 атак оккупантов. Силы обороны успешно отражали вражеские удары у Колесниковки и Копанок.
Также мы писали, что российский десант смог 13 ноября прорваться в город Купянск Харьковской области, однако был уничтожен. Врагу удалось попасть в населенный пункт благодаря густому туману.
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