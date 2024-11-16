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В ГСЧС показали фото последствий авиаудара России по Харьковщине

16 ноября 2024 16:54
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Харьковской области — россияне попали в дома в Купянском районе
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В субботу, 16 ноября, российская армия нанесла авиационный удар по жилому сектору села Осиново Купянского района Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

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Последствия авиаудара

В ГСЧС отметили, что в результате российской атаки три человека пострадали.

"Сегодня в полдень вражеская авиация нанесла удар по жилому сектору села Осиново Купянского района. По предварительным данным, три человека пострадали", — говорится в сообщении.

Авиаудар Харьковщина
Пожар в доме. Фото: ГСЧС

Кроме того, после обстрела произошел пожар и были разрушения.

"В результате обстрела произошел пожар на территории частного домовладения. Горела крыша летней кухни на площади 30 м кв. Кроме того поврежден жилой дом", — говорится в сообщении.

Обстрел Харьковщина
Последствия российского авиаудара. Фото: ГСЧС

К ликвидации последствий вражеского удара было привлечено восемь спасателей, одна единица техники и медицинский расчет ГСЧС.

Атака на Харьковскую область
Частный дом был разрушен в результате авиаудара. Фото: ГСЧС

Напомним, на Купянском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 17 атак оккупантов. Силы обороны успешно отражали вражеские удары у Колесниковки и Копанок.

Также мы писали, что российский десант смог 13 ноября прорваться в город Купянск Харьковской области, однако был уничтожен. Врагу удалось попасть в населенный пункт благодаря густому туману.

Харьков ГСЧС россияне Харьковская область война в Украине Авиаудар

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