Обстріл Харківської області — росіяни влучили у будинки в Куп'янському районі

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У суботу, 16 листопада, російська армія завдала авіаційного удару по житловому сектору села Осиново Куп'янського району Харківської області. У результаті атаки є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

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Наслідки авіаудару

У ДСНС зазначили, що унаслідок російської атаки троє осіб постраждали.

"Сьогодні опівдні ворожа авіація нанесла удар по житловому сектору села Осиново Куп'янського району. За попередніми даними три особи постраждало", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у будинку. Фото: ДСНС

Крім того, після обстрілу у селі сталася пожежа та були руйнування.

"В результаті обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горів дах літньої кухні на площі 30 м кв. Крім того пошкоджено житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського авіаудару. Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені вісім рятувальників, одна одиниця техніки та медичний розрахунок ДСНС.

Приватний будинок було зруйновано в результаті авіаудару. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку минулої доби зафіксовано 17 атак окупантів. Сили оборони успішно відбивали ворожі дії біля Колісниківки, Копанок та Надії.

Також ми писали, що російський десант зміг 13 листопада прорватися у місто Куп'янськ Харківської області, однак був знищений. Ворогу вдалося потрапити до населеного пункту завдяки густому туману.