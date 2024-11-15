Ворог намагався закріпитися у Куп'янську, використавши туман

Українські військові. Ілюстративне фото: 24 ОМБр імені Короля Данила

Російський десант зміг 13 листопада прорватися у місто Куп'янськ Харківської області, однак був знищений. Ворогу вдалося потрапити до населеного пункту завдяки густому туману.

Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

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Росіяни просунулись близько до житлової забудови, скориставшись туманом та намагалися закріпитися. Але Сили оборони підбили бронетехніку окупантів та протягом декількох годин ліквідували особовий склад.

"Ті, кому вдалося спішитись, протягом найближчих п'яти-шести годин також були ліквідовані. Станом сьогодні противника у Куп’янську Лівобережному немає. Ситуація дуже складна, але Силами оборони контрольована", — сказав Федоренко.

Він зауважив, що ворог не виконав завдання захопити Куп'янськ до 1 листопада й тепер розраховує зробити це хоча б до Нового року.

Раніше про знищення російського десанту в Куп'янську повідомив начальник МВА Андрій Беседін.

Також ми писали, що на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Однак окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.