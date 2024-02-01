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В ГСЧС показали последствия атаки на больницу в Харьковской области

1 февраля 2024 03:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В ГСЧС показали последствия атаки на больницу в Харьковской области
Последствия атаки в Харьковскую область. Фото: ГСЧС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне ночью 31 января атаковали Харьковщину. В результате атаки пострадали 4 человека из-за обстрела по гражданской больнице.

Последствия ударов показали в ГСЧС.

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Последствия атаки на Харьковщину

Отмечается, что вчера вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбами по территории гражданской больницы в поселке Большой Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша.

Последствия атаки в Харьковскую область. Фото: ГСЧС

"Сотрудниками ГСЧС совместно с работниками Нацполиции и экстренной медицинской помощи проведена эвакуация 38 человек, из которых 4 пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, одна авиабомба упала рядом, вторая — прямое попадание.

Последствия атаки в Харьковскую область. Фото: ГСЧС

"В 21:50 кафиры ударили по с. Большой Бурлук Купянского района. Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы ", - говорит Синегубов.

Последствия атаки в Харьковскую область. Фото: ГСЧС

Напомним, в Харькове местные жители сообщили о взрывах сегодня вечером, 31 января. Как ранее сообщалось, группа "шахедов" двигалась в сторону Харьковщины.

Добавим, в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков, в городе вспыхнул пожар. Попадание произошло в одну из жилых застроек.

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Харьковская область
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