У ДСНС показали наслідки атаки на лікарню у Харківській області
Росіяни вночі 31 січня атакували Харківщину. Внаслідок атаки постраждали 4 людини через обстріл по цивільній лікарні.
Наслідки удари показали у ДСНС.
Наслідки атаки на Харківщину
Зазначається, що учора ввечері в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.
"Співробітниками ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.
За словами керівника Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошка, одна авіабомба впала поруч, друга — пряме влучання.
"О 21:50 окупанти вдарили по с. Великий Бурлук Куп’янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні", — каже Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи сьогодні ввечері, 31 січня. Як раніше повідомлялось, група "шахедів" рухалася в бік Харківщини.
Додамо, внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків, в місті спалахнула пожежа. Влучання трапилося в одну з житлових забудов.
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