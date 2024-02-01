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У ДСНС показали наслідки атаки на лікарню у Харківській області

1 лютого 2024 03:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У ДСНС показали наслідки атаки на лікарню у Харківській області
Наслідки атаки на Харківщину. Фото: ДСНС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росіяни вночі 31 січня атакували Харківщину. Внаслідок атаки постраждали 4 людини через обстріл по цивільній лікарні.

Наслідки удари показали у ДСНС.

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Наслідки атаки на Харківщину

Зазначається, що учора ввечері в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: ДСНС

"Співробітниками ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

За словами керівника Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошка, одна авіабомба впала поруч, друга — пряме влучання.

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: ДСНС

"О 21:50 окупанти вдарили по с. Великий Бурлук Куп’янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні", — каже Синєгубов.

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи сьогодні ввечері, 31 січня. Як раніше повідомлялось, група "шахедів" рухалася в бік Харківщини.

Додамо, внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків, в місті спалахнула пожежа. Влучання трапилося в одну з житлових забудов.

війна
Харківська область
ракета
ракетний удар

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