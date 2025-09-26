Российский дрон повредил мебельный магазин в Харькове - есть пострадавшие

В ГСЧС показали последствия прилета по магазину в Харькове
Днем в Харькове российские войска атаковали беспилотником здание мебельного магазина. В результате удара повреждена крыша и мебель внутри помещения, а также пострадали посетители.
Об этом сообщила ГСЧС в официальном Telegram-канале в пятницу, 26 сентября.
Российский дрон попал в мебельный магазин в Харькове
Российский беспилотник попал в крышу мебельного магазина в Харькове. В результате атаки повреждены металлическая кровля и выставочные образцы мебели. По предварительным данным, ранения получили четыре женщины.
"Попадание зафиксировано в крышу здания магазина: повреждены металлическая кровля здания и мебель. По предварительным данным, пострадали 4 женщины. Пожара не было", — отметили в ГСЧС.
Сейчас специалисты продолжают проверять здание на наличие дополнительных разрушений. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. На месте работают коммунальные службы и правоохранители.
Напомним, что 26 сентября российские войска атаковали Харьков, повредив автобус с пассажирами.
Ранее мы также информировали, что в тот же день дрон попал в крышу торгового центра в городе.
