Главная Харьков В ГСЧС показали последствия прилета по магазину в Харькове

В ГСЧС показали последствия прилета по магазину в Харькове

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 19:46
Российский дрон повредил мебельный магазин в Харькове - есть пострадавшие
Психолог ГСЧС работает возле мебельного магазина. Фото: ГСЧС

Днем в Харькове российские войска атаковали беспилотником здание мебельного магазина. В результате удара повреждена крыша и мебель внутри помещения, а также пострадали посетители.

Об этом сообщила ГСЧС в официальном Telegram-канале в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:
У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові - фото 1
ГСЧС ликвидирует последствия попадания. Фото: ГСЧС

Российский дрон попал в мебельный магазин в Харькове

Российский беспилотник попал в крышу мебельного магазина в Харькове. В результате атаки повреждены металлическая кровля и выставочные образцы мебели. По предварительным данным, ранения получили четыре женщины.

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові - фото 1
Сообщение ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

"Попадание зафиксировано в крышу здания магазина: повреждены металлическая кровля здания и мебель. По предварительным данным, пострадали 4 женщины. Пожара не было", — отметили в ГСЧС.

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові - фото 3
ГСЧС работает на месте попадания. Фото: ГСЧС

Сейчас специалисты продолжают проверять здание на наличие дополнительных разрушений. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. На месте работают коммунальные службы и правоохранители.

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові - фото 4
ГСЧС оказывает помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Напомним, что 26 сентября российские войска атаковали Харьков, повредив автобус с пассажирами.

Ранее мы также информировали, что в тот же день дрон попал в крышу торгового центра в городе.

 

 

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
