Главная Харьков Удар по Харькову — россияне повредили автобус с пассажирами

Удар по Харькову — россияне повредили автобус с пассажирами

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 18:10
Обстрел Харькова 26 сентября — россияне ударили по автобусу с людьми
Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 сентября нанесли удар по Харькову. В результате атаки поврежден автобус с пассажирами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Обстрел Харькова 26 сентября

Терехов рассказал, что около 17:30 российские войска нанесли удар БпЛА "Молния" по Киевскому району Харькова.

Обстріл Харкова 26 вересня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

В результате обстрела  поврежден муниципальный автобус с пассажирами. По предварительной информации, пострадавших среди них нет.

Удар по Харкову 26 вересня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

По состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших в результате атаки по городу.

null
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, во время атаки 26 сентября оккупанты также ударили по торговому центру Харькова. Прилет зафиксирован по крыше магазина мебели.

Кроме того, РФ атаковала Харьковскую область во время эвакуации. Ранены четверо полицейских.

Харьков обстрелы автобусы война в Украине жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
