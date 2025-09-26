Обстрел Харькова 26 сентября — россияне ударили по автобусу с людьми

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 сентября нанесли удар по Харькову. В результате атаки поврежден автобус с пассажирами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Харькова 26 сентября

Терехов рассказал, что около 17:30 российские войска нанесли удар БпЛА "Молния" по Киевскому району Харькова.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В результате обстрела поврежден муниципальный автобус с пассажирами. По предварительной информации, пострадавших среди них нет.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

По состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших в результате атаки по городу.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, во время атаки 26 сентября оккупанты также ударили по торговому центру Харькова. Прилет зафиксирован по крыше магазина мебели.

Кроме того, РФ атаковала Харьковскую область во время эвакуации. Ранены четверо полицейских.