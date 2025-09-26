Обстрел Харькова 26 сентября — россияне ударили по автобусу с людьми

Удар по Харькову — россияне повредили автобус с пассажирами
Российские войска 26 сентября нанесли удар по Харькову. В результате атаки поврежден автобус с пассажирами.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова 26 сентября
Терехов рассказал, что около 17:30 российские войска нанесли удар БпЛА "Молния" по Киевскому району Харькова.
В результате обстрела поврежден муниципальный автобус с пассажирами. По предварительной информации, пострадавших среди них нет.
По состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших в результате атаки по городу.
Напомним, во время атаки 26 сентября оккупанты также ударили по торговому центру Харькова. Прилет зафиксирован по крыше магазина мебели.
Кроме того, РФ атаковала Харьковскую область во время эвакуации. Ранены четверо полицейских.
Читайте Новини.LIVE!