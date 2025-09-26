Відео
Україна
Головна Харків У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 19:46
Російський дрон пошкодив меблевий магазин у Харкові — є постраждалі
Психолог ДСНС працює біля меблевого магазину. Фото: ДСНС

Удень у Харкові російські війська атакували безпілотником будівлю меблевого магазину. Внаслідок удару пошкоджено дах та меблі всередині приміщення, а також постраждали відвідувачі.

Про це повідомила ДСНС в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 26 вересня.

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові - фото 1
ДСНС ліквідує наслідки влучання. Фото: ДСНС

Російський дрон влучив у меблевий магазин у Харкові

Російський безпілотник поцілив у дах меблевого магазину у Харкові. Унаслідок атаки пошкоджені металева покрівля та виставкові зразки меблів. За попередніми даними, поранення дістали чотири жінки.

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові - фото 1
Допис ДСНС у Telegram. Фото: скриншот

"Влучання зафіксовано у дах будівлі магазину: пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі. За попередніми даними, постраждали 4 жінки. Пожежі не було", — зазначили у ДСНС.

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові - фото 3
ДСНС працює на місці влучання. Фото: ДСНС

Наразі фахівці продовжують перевіряти будівлю на наявність додаткових руйнувань. Усі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу. На місці працюють комунальні служби та правоохоронці.

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові - фото 4
ДСНС надає допомогу постраждалим. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 26 вересня російські війська атакували Харків, пошкодивши автобус із пасажирами.

Раніше ми також інформували, що того ж дня дрон поцілив у дах торговельного центру в місті.

 

 

Харків ДСНС обстріли магазини безпілотник
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
