Російський дрон пошкодив меблевий магазин у Харкові — є постраждалі

У ДСНС показали наслідки прильоту по меблевому магазину у Харкові
Удень у Харкові російські війська атакували безпілотником будівлю меблевого магазину. Внаслідок удару пошкоджено дах та меблі всередині приміщення, а також постраждали відвідувачі.
Про це повідомила ДСНС в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 26 вересня.
Російський дрон влучив у меблевий магазин у Харкові
Російський безпілотник поцілив у дах меблевого магазину у Харкові. Унаслідок атаки пошкоджені металева покрівля та виставкові зразки меблів. За попередніми даними, поранення дістали чотири жінки.
"Влучання зафіксовано у дах будівлі магазину: пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі. За попередніми даними, постраждали 4 жінки. Пожежі не було", — зазначили у ДСНС.
Наразі фахівці продовжують перевіряти будівлю на наявність додаткових руйнувань. Усі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу. На місці працюють комунальні служби та правоохоронці.
Нагадаємо, що 26 вересня російські війська атакували Харків, пошкодивши автобус із пасажирами.
Раніше ми також інформували, що того ж дня дрон поцілив у дах торговельного центру в місті.
Читайте Новини.LIVE!