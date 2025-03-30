В Фельдман Экопарке Харькова выпустили 170 спасенных птиц на волю

Птицы в Фельдман Экопарке. Фото: Новини.LIVE

В Фельдман Экопарке в Харькове выпустили на волю 170 спасенных птиц. Там в воскресенье, 30 марта, провели весенний выпуск.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Весенний выпуск птиц в Фельдман Экопарке

Несмотря на полномасштабную войну и тяжелую ситуацию в Харькове, Фельдман Экопарк продолжает радовать местных жителей и посетителей.

Сегодня 170 птиц, которых спасли от браконьеров и выходили в Центре спасения "Добрый дом Фельдман Экопарк", выпустили на волю.

"Сегодня у нас ежегодный выпуск птиц. Каждый год перед Пасхой мы выпускаем диких животных, диких птиц выпускаем на волю", — отметил владелец Экопарка Александр Фельдман.

Он также анонсировал, что скоро будут выпускать белок и черепах.

Удар по Фельдман Экопарк

Напомним, 3 марта российские оккупанты нанесли удар по Фельдман Экопарку. Враг убил двух животных и ранил пятерых.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий атаки захватчиков на Фельдман Экопарк.