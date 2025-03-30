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У Фельдман Екопарку випустили 170 врятованих птахів — відео

30 березня 2025 19:57
Аркадій Пастула - Редактор
У Фельдман Екопарку Харкова випустили 170 врятованих птахів на волю
Птахи у Фельдман Екопарку. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Фельдман Екопарку у Харкові випустили на волю 170 врятованих птахів. Там у неділю, 30 березня, провели весняний випуск.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Весняний випуск птахів у Фельдман Екопарку

Попри повномасштабну війну та важку ситуацію в Харкові, Фельдман Екопарк продовжує радувати місцевих мешканців і відвідувачів.

Сьогодні 170 птахів, яких врятували від браконьєрів і виходили у Центрі порятунку "Добрий дім Фельдман Екопарк", випустили на волю.

"Сьогодні в нас щорічний випуск птахів. Щороку перед Великоднем ми випускаємо диких тварин, диких птахів випускаємо на волю", — зазначив власник Екопарку Олександр Фельдман.

Він також анонсував, що скоро випускатимуть білок та черепах.

Удар по Фельдман Екопарку

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти завдали удару по Фельдман Екопарку. Ворог вбив двох тварин та поранив пʼятьох.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків атаки загарбників на Фельдман Екопарк.

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