У Фельдман Екопарку Харкова випустили 170 врятованих птахів на волю

Птахи у Фельдман Екопарку. Фото: Новини.LIVE

У Фельдман Екопарку у Харкові випустили на волю 170 врятованих птахів. Там у неділю, 30 березня, провели весняний випуск.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Весняний випуск птахів у Фельдман Екопарку

Попри повномасштабну війну та важку ситуацію в Харкові, Фельдман Екопарк продовжує радувати місцевих мешканців і відвідувачів.

Сьогодні 170 птахів, яких врятували від браконьєрів і виходили у Центрі порятунку "Добрий дім Фельдман Екопарк", випустили на волю.

"Сьогодні в нас щорічний випуск птахів. Щороку перед Великоднем ми випускаємо диких тварин, диких птахів випускаємо на волю", — зазначив власник Екопарку Олександр Фельдман.

Він також анонсував, що скоро випускатимуть білок та черепах.

Удар по Фельдман Екопарку

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти завдали удару по Фельдман Екопарку. Ворог вбив двох тварин та поранив пʼятьох.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків атаки загарбників на Фельдман Екопарк.