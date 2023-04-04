В Харьковской области учащаются случаи взрыва: через неделю подорвалось 8 человек

Спасатели предупреждают, что неразорвавшиеся снаряды могут быть в полях, лесах, на обочинах дорог и заброшенных домах

С 27 марта по 3 апреля в Харьковской области на взрывоопасных предметах подорвалось восемь человек: трое погибли, пять — ранены.

Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

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Минная опасность в Харьковской области

Спасатели в Харьковской области продолжают фиксировать случаи взрыва гражданских на минах и боеприпасах. Только через неделю в регионе произошло пять таких случая.

За 27 марта в регионе гражданские трижды наталкивались на взрывоопасные приметы в разных уголках области.

Так, на территории села Бугаевка Волчанской общины рядом с водоемом, идя на рыбалку, мужчина 1961 года рождения наступил на противопехотную мину "Лепесток". С травмами разной степени тяжести его госпитализировали.

На территории в городе Купянск, на территории садового общества, подорвался на противопехотной мине мужчина 1972 года рождения и погиб на месте.

В селе Большая Камышеваха Барвинковской громады Изюмского района в огороде на противотанковой мине подорвался трактор, тракторист 1994 года получил осколочные ранения.

Подрыв автомобиля

29 марта возле города Барвенково двое мужчин 1984 и 2006 годов рождения подорвались на противотанковой мине. Они погибли на месте. Еще двое мужчин 2006 и 2002 годов рождения получили ранения.

Предварительно, они на легковом автомобиле двигались по грунтовой дороге за пределами города Барвинково и наехали на противотанковую мину. Для того, чтобы добраться до экстренных служб в город подрыва саперы выехали на обследование территорий. "Только на этом участке грунтовой дороги было изъято 12 противораковых мин", — рассказал спикер Евгений Василенко.

1 апреля в селе Довгаловка Изюмского района мужчина 1964 года рождения подорвался на растяжке. С диагнозом "взрывная минная травма" его госпитализировали.

В общей сложности еженедельно на минах и взрывоопасных предметах подрывается около 10 человек.

"Мы еще раз обращаемся к жителям Харьковской области, в частности тех, кто проживает на деоккупированной территории, избегать посещения лесополос, водоемов, полей, а также не выходить за пределы проезжей части, т.е. дальше 2-3 метров обочины дорог", — призвал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, что ГСЧС ранее уже рассказывало об увеличении количества случаев подрыва людей на деоккупированных территориях Харьковщины. Тогда через неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.

Также мы писали, что в Харьковской области на время Пасхальных праздников для посещения будут закрыты кладбища, потому что они могут быть заминированы.