В Харьковской области из-за вражеских обстрелов пострадало учебное заведение

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом в Telegram-канале сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В частности, под огнем окупантов были Казачья Лопань, Волчанск, Двуречная и другие населенные пункты", — пишет Синегубов.

В Казачьей Лопане Харьковского района враг вел огонь из РСЗО. Повреждены по меньшей мере 4 жилых дома, хозяйственные постройки и гараж. Также повреждена местная пожарная часть.

В Лимане Волчанской общины Чугуевского района обстрелом повреждено учебное заведение. В Волчанске разрушены жилые дома.

Также председатель Харьковской ОВА сообщил, что в области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 96 взрывоопасных предметов.

Напомним, что 5 марта попал в гражданский автомобиль . Погибли супруги — 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Также 2 марта при обстреле Купянского района погибла женщина, а также было уничтожено 1.5 тысяч тонн зерна.