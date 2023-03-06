Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини - снаряд влучив у цивільне авто

Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка

Минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це у Telegram-каналі повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську обстрілами пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа. Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп'янського району", — пише голова Харківської ОВА.

Біля села Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива". Загинуло подружжя — 48-річний чоловік та 45-річна жінка. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Наразі всі деталі встановлюються.

Нагадаємо, що 2 березня під час обстрілу Куп'янського району загинула жінка, а також було знищено 1.5 тисячі тонн зерна.

Також ми писали, що з населених пунктів Куп’янської громади, які щоденно знаходяться під обстрілами російськими окупантами, проведуть обов’язкову евакуацію дітей та маломобільних мешканців.