В Харьковской области эксгумировали тело очередной жертвы вооруженной агрессии РФ

Эксгумация тела жертвы вооруженной злости РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

13 апреля 2023 г. в ходе осмотра лесной посадки в с. Подолы Купянского района эксгумирован труп мужчины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

По данным следствия, 81-летний мужчина погиб в результате артобстрела со стороны ВС РФ 27 сентября прошлого года.



" В настоящее время труп направлен в ХОБСМЕ для установления причины смерти и проведения необходимых экспертиз" , — пишут правоохранители.

Тело жертвы вооруженной злости РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Следственные действия проводились прокурорами совместно со следователями СВ Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что на кладбище в с. Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины. По данным следствия, потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела, совершенного российскими военными.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили на Харьковщине 23 застенки, где кафиры издевались над людьми.