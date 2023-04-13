В Харьковской области эксгумировали тело очередной жертвы вооруженной агрессии РФ
13 апреля 2023 г. в ходе осмотра лесной посадки в с. Подолы Купянского района эксгумирован труп мужчины.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Материалы следствия
По данным следствия, 81-летний мужчина погиб в результате артобстрела со стороны ВС РФ 27 сентября прошлого года.
" В настоящее время труп направлен в ХОБСМЕ для установления причины смерти и проведения необходимых экспертиз" , — пишут правоохранители.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Следственные действия проводились прокурорами совместно со следователями СВ Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.
Напомним, что на кладбище в с. Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины. По данным следствия, потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела, совершенного российскими военными.
Также мы писали, что правоохранители обнаружили на Харьковщине 23 застенки, где кафиры издевались над людьми.