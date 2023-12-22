Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области идентифицировали оккупантов, которые застрелили и расчленили фермера arrow

В Харьковской области идентифицировали оккупантов, которые застрелили и расчленили фермера

22 декабря 2023 11:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области идентифицировали оккупантов, которые застрелили и расчленили фермера
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области идентифицировали трех российских оккупантов, которые убили и расчленили фермера. К тому же захватчики массово грабили гражданское население.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также:

Идентификация оккупантов

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры трем российским военным сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Одному из них дополнительно инкриминируется ч. 2 ст. 438 УК Украины", — говорится в сообщении.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Подозреваемыми являются двое военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ по прозвищу "Коммунист" и "Фанат", а также оккупант 1-го батальона 1-й роты 202-го мотострелкового полка так называемой "ЛНР".

По данным следствия, 13 марта прошлого года захватчики приехали в дом в селе Волохов Яр Изюмского района, где тогда находился мирный житель со своей семьей. Оккупант по прозвищу "Фанат" начал выпытывать данные о проукраински настроенных гражданах, прежде всего брата потерпевшего, который является военнослужащим ВСУ. Он также угрожал применением оружия. Захватчики не получили информации и после этого приказали потерпевшему отдать им свое авто.

Авто, которое угнали оккупанты в Харьковской области
Авто, которое угнали оккупанты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На нем 31 июля оккупанты приехали в фермерское хозяйство в с. Безмятежное Купянского района. Его владельцем был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. В селе его называли "Вуйком".

"Фанат" вышел из автомобиля и позвал фермера под предлогом помощи в ремонте машины. Когда мужчина подошел к нему, оккупант выстрелил ему в голову. Украинец умер на месте.

"После этого подозреваемые расчленили тело убитого, часть положили в авто, на котором приехали оккупанты, и подожгли. Чтобы скрыть преступление, они забрали отрубленные части тела фермера и выбросили их по дороге в с. Вишневое Купянского района", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили также еще два эпизода преступной деятельности оккупантов. В дачном кооперативе захватчики похитили двигатель к лодке. Также они завладели транспортными средствами предприятия.

null
Дачный кооператив, который грабили оккупанты. Фото: t.me/pgo_gov_ua
null
Дачный кооператив, который грабили оккупанты. Фото: t.me/pgo_gov_ua
null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове задержали российского агента, который передавал сообщникам на оккупированных территориях информацию о расположении украинских военных, локации ракетных ударов по городу и совершал другие противоправные действия. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме