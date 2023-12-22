В Харьковской области идентифицировали оккупантов, которые застрелили и расчленили фермера
В Харьковской области идентифицировали трех российских оккупантов, которые убили и расчленили фермера. К тому же захватчики массово грабили гражданское население.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Идентификация оккупантов
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры трем российским военным сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Одному из них дополнительно инкриминируется ч. 2 ст. 438 УК Украины", — говорится в сообщении.
Подозреваемыми являются двое военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ по прозвищу "Коммунист" и "Фанат", а также оккупант 1-го батальона 1-й роты 202-го мотострелкового полка так называемой "ЛНР".
По данным следствия, 13 марта прошлого года захватчики приехали в дом в селе Волохов Яр Изюмского района, где тогда находился мирный житель со своей семьей. Оккупант по прозвищу "Фанат" начал выпытывать данные о проукраински настроенных гражданах, прежде всего брата потерпевшего, который является военнослужащим ВСУ. Он также угрожал применением оружия. Захватчики не получили информации и после этого приказали потерпевшему отдать им свое авто.
На нем 31 июля оккупанты приехали в фермерское хозяйство в с. Безмятежное Купянского района. Его владельцем был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. В селе его называли "Вуйком".
"Фанат" вышел из автомобиля и позвал фермера под предлогом помощи в ремонте машины. Когда мужчина подошел к нему, оккупант выстрелил ему в голову. Украинец умер на месте.
"После этого подозреваемые расчленили тело убитого, часть положили в авто, на котором приехали оккупанты, и подожгли. Чтобы скрыть преступление, они забрали отрубленные части тела фермера и выбросили их по дороге в с. Вишневое Купянского района", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили также еще два эпизода преступной деятельности оккупантов. В дачном кооперативе захватчики похитили двигатель к лодке. Также они завладели транспортными средствами предприятия.
Напомним, в Харькове задержали российского агента, который передавал сообщникам на оккупированных территориях информацию о расположении украинских военных, локации ракетных ударов по городу и совершал другие противоправные действия. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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