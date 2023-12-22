У Харківській області ідентифікували окупантів, які застрелили та розчленували фермера

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Харківській області ідентифікували трьох російських окупантів, які вбили та розчленували фермера. До того ж загарбники масово грабували цивільне населення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом російським військовим повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Одному з них додатково інкриміновано ч. 2 ст. 438 КК України", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Підозрюваними є двоє військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку ЗС РФ на прізвиська "Комуніст" та "Фанат", а також окупант 1-го батальйону 1-ої роти 202-го мотострілецького полку так званої "ЛНР".

За даними слідства, 13 березня минулого року загарбники приїхали до будинку у селі Волохів Яр Ізюмського району, де тоді перебував мирний житель зі своєю родиною. Окупант на прізвисько "Фанат" почав випитувати дані про проукраїнськи налаштованих громадян, насамперед брата потерпілого, який є військовослужбовцем ЗСУ. Він також погрожував застосуванням зброї. Загарбники не отримали інформації та після цього наказали потерпілому віддати їм своє авто.

Авто, яке викрали окупанти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На ньому 31 липня окупанти приїхали до фермерського господарства у с. Безмятежне Куп’янського району. Його власником був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. У селі його називали "Вуйком".

"Фанат" вийшов з автомобіля та покликав фермера під приводом допомоги у ремонті машини. Коли чоловік підійшов до нього, то окупант вистрелив йому в голову. Українець помер на місці.

"Після цього підозрювані розчленували тіло вбитого, частину поклали в авто, на якому приїхали окупанти, та підпалили. Аби приховати злочин, вони забрали відрублені частини тіла фермера та викинули їх по дорозі до с. Вишневе Куп‘янського району", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили також ще два епізоди злочинної діяльності окупантів. У дачному кооперативі загарбники викрали двигун до човна. Також вони заволоділи транспортними засобами підприємства.

Дачний кооператив, який грабували окупанти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Дачний кооператив, який грабували окупанти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові затримали російського агента, який передавав спільникам на окупованих територіях інформацію про розташування українських військових, локації ракетних ударів по місту та вчиняв інші протиправні дії. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.