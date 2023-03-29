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В Харьковской области на мини взорвался автомобиль: есть раненые и погибшие

29 марта 2023 18:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области на мини взорвался автомобиль: есть раненые и погибшие
Погиб подросток
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

29 марта, недалеко от поселка Барвенкового Изюмского района Харьковской области легковой автомобиль на грунтовой дороге наехал на противотанковую мину. Два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи г. Барвенково легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва 2 человека погибли сразу, еще 2 получили травмы.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, погибли 16-летний подросток и мужчина 34 лет. Раненые – молодые ребята 20 и 24 лет, они госпитализированы.

"Уважаемые харьковчане! Будьте внимательны и осторожны. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией" , — призывают спасатели.

В случае обнаружения подозрительного предмета ГСЧС просит сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, что 25 марта в селе Шестаково Чугуевского района, автомобиль под управлением 70-летнего водителя наехал на противотанковую вражескую мину и взорвался . Мужчина скончался на месте.

Также до этого в с. Ольховка Харьковского района водитель, ехавший на грузовом автомобиле, взорвался на противотанковой мини .

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