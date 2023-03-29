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У Харківській області на міні підірвався автомобіль: є поранені і загиблі

29 березня 2023 18:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харківській області на міні підірвався автомобіль: є поранені і загиблі
Загинув підліток
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

29 березня, неподалік від селища Барвінкового Ізюмського району Харківської області легкове авто на ґрунтовій дорозі наїхало на протитанкову міну. Двоє людей загинули на місці, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

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Деталі трагедії

Рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу м. Барвінкове легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху 2 людей загинули одразу, ще 2 отримали травми. 

Як повідомив у голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загинули 16-річний підліток та чоловік 34 років. Поранені – молоді хлопці 20 та 24 років, вони шпиталізовані.

"Шановні харків’яни! Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — закликають рятувальники. 

У разі виявлення підозрілого предмета ДСНС просить повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, що 25 березня у селі Шестакове Чугуївського району, автомобіль під керуванням 70-річного водія наїхав на протитанкову ворожу міну та підірвався. Чоловік помер на місці.

Також, до цього у с. Вільхівка Харківського району водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.  

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