В Харьковской области объявили подозрение мужчине, который призывал строить бизнес по стандартам РФ

Люди занимаются строительством. Фото: Pexels

В Харьковской области объявили подозрение коллаборанту-"чиновнику" из Изюмского района. Он призывал предпринимателей строить бизнес по российским стандартам.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Подозрение коллаборанту-"чиновнику"

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 54-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Фигурант из Изюмского района. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Досудебным расследование было установлено, что во время временной оккупации пгт Боровая Изюмского района фигурант добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками.

Его назначили "помощником начальника Боровского ТУ ПГА Изюмского района Харьковской области".

Коллаборант призывал предпринимателей сделать перерегистрацию по законодательству России и осуществлять продажу товара в магазинах исключительно в российских рублях. К тому же он предоставлял подчиненным распоряжения по уничтожению книг по украинской литературе.

Сейчас фигурант скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался сжечь детей заживо. Инцидент произошел в селе Станичное Красноградского района Харьковской области.

Также мы писали, что в российском Белгороде во время оперативного мероприятия был устранен бывший харьковский полицейский, известный как предатель Александр Слисаренко. Он являлся заместителем руководителя оккупационного управления Харьковской области.