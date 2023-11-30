В Харьковской области объявили подозрение мужчине, который призывал строить бизнес по стандартам РФ
В Харьковской области объявили подозрение коллаборанту-"чиновнику" из Изюмского района. Он призывал предпринимателей строить бизнес по российским стандартам.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Подозрение коллаборанту-"чиновнику"
"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 54-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Досудебным расследование было установлено, что во время временной оккупации пгт Боровая Изюмского района фигурант добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками.
Его назначили "помощником начальника Боровского ТУ ПГА Изюмского района Харьковской области".
Коллаборант призывал предпринимателей сделать перерегистрацию по законодательству России и осуществлять продажу товара в магазинах исключительно в российских рублях. К тому же он предоставлял подчиненным распоряжения по уничтожению книг по украинской литературе.
Сейчас фигурант скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
Напомним, в Харьковской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался сжечь детей заживо. Инцидент произошел в селе Станичное Красноградского района Харьковской области.
Также мы писали, что в российском Белгороде во время оперативного мероприятия был устранен бывший харьковский полицейский, известный как предатель Александр Слисаренко. Он являлся заместителем руководителя оккупационного управления Харьковской области.
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