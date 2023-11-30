У Харківській області оголосили підозру чоловіку, який закликав будувати бізнес за стандартами РФ
У Харківській області оголосили підозру колаборанту-"посадовцю" з Ізюмського району. Він закликав підприємців будувати бізнес за російськими стандартами.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Підозра колаборанту-"посадовцю"
"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідування було встановлено, що під час тимчасової окупації смт Борова Ізюмського району фігурант добровільно пішов на співпрацю з загарбниками.
Його назначили "помощником начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области".
Колаборант закликав підприємців зробити перереєстрацію за законодавством Росії та здійснювати продаж товару у магазинах виключно у російських рублях. До того ж він надавав підлеглим розпорядження щодо знищення книг з української літератури.
Наразі фігурант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
Нагадаємо, на Харківщині поліція повідомила про підозру чоловіку, який намагався спалити дітей живцем. Інцидент стався в селі Станичне Красноградського району Харківської області.
Також ми писали, у російському Бєлгороді під час оперативного заходу було усунуто колишнього харківського поліцейського, відомого як зрадника Олександра Слісаренка. Він був заступником керівника окупаційного управління Харківської області.
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