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В Харьковской области полиция изъяла тело мужчины, который погиб в результате обстрела рф

11 марта 2023 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мужчину похоронили на территории местного кладбища
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Полиция изъяла тело мужчины, погибшего в результате агрессии рф в Изюмском районе Харьковской области. Он получил смертельные травмы в начале марта 2022 во время вражеских обстрелов.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Подробности

Мужчину похоронили на территории местного кладбища.

10 марта следователи Изюмского районного управления полиции провели осмотр места происшествия и эксгумировали тело. По предварительным выводам, мужчина получил травмы в результате российских обстрелов. Для установления личности и причин смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", — говорится в сообщении.

Напомним, за неявку в военкомат во время мобилизации в Харьковской области было оштрафовано 600 военнообязанных и это только за последние два месяца. Сумма штрафов — до 5 тыс. грн.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила очередного коллаборанта в Харьковской области. Следствие установило, что предатель перепрограммировал принадлежащую его предприятию АЗС, чтобы работать по российским правилам.

Добавим, из населенных пунктов Купянской громады, ежедневно находящихся под обстрелами российскими оккупантами, проведут обязательную эвакуацию детей и маломобильных жителей.

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