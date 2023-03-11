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У Харківській області поліція вилучила тіло чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу рф

11 березня 2023 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чоловіка поховали на території місцевого кладовища
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліція вилучила тіло чоловіка, який загинув внаслідок агресії рф в Ізюмському районі Харківської області. Він отримав смертельні травми на початку березня 2022 року під час ворожого обстрілу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Деталі

Чоловіка поховали на території місцевого кладовища.

10 березня слідчі Ізюмського районного управління поліції провели огляд місця події та ексгумували тіло. За попередніми висновками, чоловік отримав травми внаслідок російського обстрілу. Для встановлення особи та причин смерті було призначено судово-медичну експертизу.

"Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за неявку до військкомату під час мобілізації на Харківщині було оштрафовано 600 військовозобов’язаних і це лише за останні два місяці. Сума штрафів — до 5 тис. грн.

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила чергового колаборанта у Харківській області. Слідство встановило, що зрадник перепрограмував АЗС, яка належала його підприємству, щоб працювати за російськими правилами.

Додамо, з населених пунктів Куп’янської громади, які щоденно знаходяться під обстрілами російськими окупантами, проведуть обов’язкову евакуацію дітей та маломобільних мешканців.

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