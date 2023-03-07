В Харьковской области продолжают борьбу с черными лесорубами
Прокуроры сообщили о подозрении 51-летнему мужчине по факту незаконной порубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия.
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.
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Материалы следствия
По данным следствия, в январе 2023 года подозреваемый приехал в лесополосу вблизи с. Малахово Купянского района. Не имея специального разрешения, с помощью бензопилы мужчина вырубил деревья. В тот же день черный лесоруб разоблачили правоохранители. Сумма ущерба, причиненного государству подозреваемым, составляет почти 150 тысяч гривен.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.
Напомним, что суд вынес приговор мужчине , который в 2021 году устроил стрельбу в Харькове. Суд принял решение о 10,5 годах заключения.
Также мы писали, что харьковчанка вместе с подругами организовала бордель. 33-летняя женщина арендовала помещение в г. Харькове, в котором в дальнейшем обустроила место разврата. К своей "деятельности" подозреваемая привлекла трех своих подруг, которые выполняли функции "администраторов".