В Харьковской области продолжают борьбу с черными лесорубами

Не имея специального разрешения, с помощью бензопилы мужчина вырубил деревья

Прокуроры сообщили о подозрении 51-летнему мужчине по факту незаконной порубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.

Материалы следствия

По данным следствия, в январе 2023 года подозреваемый приехал в лесополосу вблизи с. Малахово Купянского района. Не имея специального разрешения, с помощью бензопилы мужчина вырубил деревья. В тот же день черный лесоруб разоблачили правоохранители. Сумма ущерба, причиненного государству подозреваемым, составляет почти 150 тысяч гривен.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Напомним, что суд вынес приговор мужчине , который в 2021 году устроил стрельбу в Харькове. Суд принял решение о 10,5 годах заключения.

Также мы писали, что харьковчанка вместе с подругами организовала бордель. 33-летняя женщина арендовала помещение в г. Харькове, в котором в дальнейшем обустроила место разврата. К своей "деятельности" подозреваемая привлекла трех своих подруг, которые выполняли функции "администраторов".