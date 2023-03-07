У Харківській області продовжують боротьбу з чорними лісорубами
Прокурори повідомили про підозру 51-річному чоловіку за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки.
Про це пише Харківська обласна прокуратура.
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Матеріали слідства
За даними слідства, у січні 2023 року підозрюваний приїхав до лісосмуги поблизу с. Малахове Куп’янського району. Не маючи спеціального дозволу, за допомогою бензопили чоловік вирубав дерева. Того ж дня чорного лісоруба викрили правоохоронці. Сума шкоди, завданої державі підозрюваним, складає майже 150 тисяч гривень.
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Нагадаємо, що суд виніс вирок чоловікові, який у 2021 році влаштував стрілянину у Харкові. Суд ухвалив рішення про 10,5 років ув'язнення.
Також, ми писали, що харків'янка разом з подругами організувала бордель. 33-річна жінка орендувала приміщення у м. Харкові, в якому в подальшому облаштувала місце розпусти. До своєї "діяльності" підозрювана залучила трьох своїх подруг, які виконувала функції "адміністраторок".