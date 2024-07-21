Спасение собаки Ассоль и ее щенка Хьюго в Харьковской области — трогательное видео

Животные, которых спасли в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

В Харьковской области спасли собаку Ассоль вместе с ее щенком Хьюго. Они прятались в будке у разрушенного российскими оккупантами дома.

Об этом сообщает "Спасение животных Харьков" в Facebook.

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После российского обстрела собаки чудом остались живы. К спасателям за помощью обратились соседи, которые после обстрела кормили животных.

"После спасения Ассоль была напугана настолько, что не ходила, а практически ползала по земле. Но когда поняла, что ей хотят помочь, сразу изменила поведение. Сейчас она помогает Хьюго восстановиться", — говорится в сообщении.

Сейчас животные находятся под опекой организации "Спасение животных Харьков". Когда собаки восстановятся, им будут искать новую семью.

Напомним, в Харькове выбрали имена для недавно родившихся в зоопарке ягуаров. Животных назвали Ника и Вика.

Также Укрзализныця объявила о намерении обновить правила перевозки животных. В компании заверили, что при этом обязательно учтут интересы тех, кто будет чувствовать себя некомфортно из-за присутствия пушистых спутников.