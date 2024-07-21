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У Харківській області врятували собаку з цуценям, які ховалися біля зруйнованого росіянами будинку

21 липня 2024 13:43
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Рятування собаки Ассоль та її цуценяти Х’юго у Харківській області — зворушливе відео
Тварини, яких врятували у Харківській області. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області врятували собаку Ассоль разом з її цуценям Х’юго. Вони ховалися у будці біля зруйнованого російськими окупантами будинку.

Про це повідомляє "Порятунок тварин Харків" у Facebook.

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Після російського обстрілу собаки дивом залишилися живі. До рятувальників за допомогою звернулись сусіди, які після обстрілу годували тварин.

"Після порятунку Ассоль була налякана настільки, що не ходила, а практично повзала по землі. Та коли зрозуміла, що їй хочуть допомогти, одразу змінила поведінку. Зараз вона допомагає Х’юго відновитись", — йдеться у повідомленні.

Наразі тварини перебувають під опікою організації "Порятунок тварин Харків". Коли собаки відновляться, їм шукатимуть нову сім'ю.

Нагадаємо, у Харкові обрали імена для ягуарів, які нещодавно народилися в зоопарку. Тварин назвали Ніка та Віка.

Також Укрзалізниця оголосила про намір оновити правила перевезення тварин. У компанії запевнили, що при цьому неодмінно врахують інтереси тих, хто почуватиметься некомфортно через присутність пухнастих супутників.

війна тварини порятунок Харківська область обстріли собака

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