В Харьковской области два человека отравились газами

Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В селе Песочин Харьковской области погибли два человека в результате отравления газами. Речь идет о мужчине 1960 года рождения и женщине 1970 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области в субботу, 6 июля.

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Отравления газами в Харьковской области

"5 июля около 16:15 в помещении канализационно-насосной станции в с. Песочин Харьковского района, предварительно в результате отравления парами вредных газов, обнаружены тела двух человек", — говорится в сообщении.

Также пострадали две женщины. Они получили острую реакцию на стресс.

Спасатели изъяли тела погибших из помещения насосной станции. Для замеров воздуха на наличие вредных веществ привлекалось отделение химиков РХБЗ ГСЧС.

Правоохранители проводят следственные действия по выяснению обстоятельства происшествия.

Пост ГУ ГСЧС в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 5 июля в Киеве в Оболонском районе раздался взрыв. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям назвали причину — взорвался туристический газовый баллон. Один человек получил травмы.

Также 4 июля оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате атаки погибла жительница населенного пункта.