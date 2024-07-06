Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области погибли два человека в результате отравления газами arrow

В Харьковской области погибли два человека в результате отравления газами

6 июля 2024 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области два человека отравились газами
Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В селе Песочин Харьковской области погибли два человека в результате отравления газами. Речь идет о мужчине 1960 года рождения и женщине 1970 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области в субботу, 6 июля.

Читайте также:

Отравления газами в Харьковской области

"5 июля около 16:15 в помещении канализационно-насосной станции в с. Песочин Харьковского района, предварительно в результате отравления парами вредных газов, обнаружены тела двух человек", — говорится в сообщении.

Также пострадали две женщины. Они получили острую реакцию на стресс.

Спасатели изъяли тела погибших из помещения насосной станции. Для замеров воздуха на наличие вредных веществ привлекалось отделение химиков РХБЗ ГСЧС.

Правоохранители проводят следственные действия по выяснению обстоятельства происшествия.

null
Пост ГУ ГСЧС в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 5 июля в Киеве в Оболонском районе раздался взрыв. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям назвали причину — взорвался туристический газовый баллон. Один человек получил травмы.

Также 4 июля оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате атаки погибла жительница населенного пункта.

война ГСЧС отравление Харьковская область газ спасатели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны