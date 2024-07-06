У Харківській області двоє людей отруїлися газами

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У селі Пісочин Харківської області загинули двоє людей внаслідок отруєння газами. Йдеться про чоловіка 1960 року народження та жінку 1970 року народження.

Про це повідомила пресслужба головного управління ДСНС України у Харківській області у суботу, 6 липня.

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Отруєння газами у Харківській області

"5 липня близько 16:15 в приміщенні каналізаційно-насосної станції у с. Пісочин Харківського району, попередньо внаслідок отруєння парами шкідливих газів, виявлено тіла двох осіб", — йдеться у повідомленні.

Також постраждали дві жінки. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

Рятувальники вилучили тіла загиблих з приміщення насосної станції. Для замірів повітря на наявність шкідливих речовин, залучалось відділення хіміків РХБЗ ДСНС.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії щодо з’ясування обставини події.

Допис ГУ ДСНС у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 липня у Києві в Оболонському районі пролунав вибух. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій назвали причину — вибухнув туристичний газовий балон. Одна людина зазнала травм.

Також 4 липня окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки загинула мешканка населеного пункту.