У Руській Лозовій 4 липня через атаку Росії загинула жінка

На Харківщині лунали вибухи — ворог скинув КАБ на Руську Лозову, загинула жінка
Російські загарбники у четвер, 4 липня, скинули керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки загинула мешканка населеного пункту.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Руської Лозової 4 липня
Так, внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка.
Також відомо про постраждалого 74-річного цивільного чоловіка — він отримав уламкове поранення.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок атаки на Харківщину постраждало четверо людей та була зруйнована цивільна інфраструктура.
Також ми писали, що 3 липня росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано кілька будинків, постраждали 14 людей.
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