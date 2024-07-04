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На Харківщині лунали вибухи — ворог скинув КАБ на Руську Лозову, загинула жінка

4 липня 2024 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Руській Лозовій 4 липня через атаку Росії загинула жінка
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у четвер, 4 липня, скинули керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки загинула мешканка населеного пункту.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Так, внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка. 

Також відомо про постраждалого 74-річного цивільного чоловіка — він отримав уламкове поранення.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні внаслідок атаки на Харківщину постраждало четверо людей та була зруйнована цивільна інфраструктура. 

Також ми писали, що 3 липня росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано кілька будинків, постраждали 14 людей.

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