Взятка топливом: на Харьковщине задержали руководителя филиала концерна, обеспечивающего военных

Задержание руководителя регионального филиала ДК "Военторгсервис". Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

В Харьковской области правоохранители задержали руководителя регионального филиала Государственного концерна "Военторгсервис" (ред. государственное хозяйственное объединение, занимающееся обеспечением военных товарами и услугами) во время получения взятки. Неправомерную выгоду мужчина получил топливными картами.

Об этом рассказывают в Полиции Харьковской области .

Читайте также:

Материалы дела

Как установили правоохранители, руководитель регионального филиала требовал 20 000 гривен неправомерной выгоды от представителей коммерческой структуры за заключение договора аренды помещения. Зато обещал согласовать со всеми структурами данный вопрос.

25 июля злоумышленника задержали правоохранители при получении должностным лицом неправомерной выгоды — топливных карт на 400 литров бензина (эквивалент 20 000 грн).

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Харькове провели обыск в квартире экснардепа, подозреваемого в госизмене . Среди найденной банкноты российских рублей и разнообразное оружие.

Также мы писали о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий совершил нападение на работников полиции . Мужчина двигался в коменданское время на авто без номерных знаков и отказался остановиться по требованию полицейских.