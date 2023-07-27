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У Харківській області зловили на хабарі керівника філії концерну, який забезпечує військових

27 липня 2023 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Хабар паливом: на Харківщині затримали керівника філії концерну, що забезпечує військових
Затримання керівника регіональної філії ДК "Військторгсервіс". Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині правоохоронці затримали керівника регіональної філії Державного концерну "Військторгсервіс" (ред. державне господарське об’єднання, що займається забезпеченням військових товарами та послугами) під час отримання хабаря. Неправомірну вигоду чоловік отримав паливними картками.

Про це розповідають у Поліції Харківської області.

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Матеріали справи

Як встановили правоохоронці, керівник регіональної філії вимагав 20 000 гривень неправомірної вигоди від представників комерційної структури за укладання договору оренди приміщення. Натомість обіцяв узгодити з усіма структурами дане питання. 

25 липня зловмисника затримали правоохоронці під час отримання посадовцем неправомірної вигоди — паливних карток на 400 літрів бензину (еквівалент 20 000 грн). 

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Харкові провели обшуку у квартирі екснардепа, якого підозрюють у держзраді. Серед знайденого банкноти російських рублів та різноманітна зброя.

Також ми писали про те, що військовослужбовець, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, вчинив напад на працівників поліції. Чоловік рухався в коменданську годину на авто без номерних знаків і відмовився зупинитись на вимогу поліцейських.

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