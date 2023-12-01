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В Харьковской ОВА рассказали, сколько раз россияне атаковали регион

1 декабря 2023 09:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харьковской ОВА рассказали, сколько раз россияне атаковали регион
Уничтоженый магазин в результате обстрела Харьковщины. Иллюстративное фото: скриншот из видео Харьковской ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг продолжает обстреливать Харьковщину. В течение суток под огневыми ударами российских окупантов находились не менее 16 населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковщины 1 декабря

По информации Синегубова, сегодня, 1 декабря, около 6:50 враг обстрелял село Кившаровка Купянского района. Отмечается, повреждения домов и объектов инфраструктуры. Пострадавших пока нет. Кроме того, враг нанес удар по Кившаровке и 30 ноября. Была совершена атака на учебное заведение, в результате этого в здании выбито 30 окон.

В Харьковском районе село Липцы пострадало от минометных обстрелов. В результате обстрела пострадал мужчина 52 лет. В селе повреждено частное домовладение.

В селе Новоосиново Купянского района также поврежден частный дом.

Волчанск подвергся артиллерийским обстрелам. В городе повреждено частное домовладение.

"Кроме того, под ударами врага находились Уды Богодуховского района, Нестерное Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты", — добавил Синегубов.

Сообщение об обстреле Харьковщины 1 декабря
Уведомление об обстреле Харьковщины 1 декабря. Фото: скриншот поста Олега Синегубова

По данным главы Харьковской ОГА, на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За сутки наши защитники отбили семь атак врага в районах Синьковки и Петропавловки. Он также добавил, что в Харьковской области продолжается разминирование территорий.

"За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6,3 га территории и обезвредили 242 взрывоопасных предмета", — подытожил Синегубов.

Напомним, российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вечером, 28 ноября.

Добавим, враг ударил авиабомбой по Кившаровке. Там были повреждены фасады домов, окна и придомовая территория. К счастью, обошлось без раненых.

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