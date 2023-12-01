У Харківській ОДА розповіли, скільки разів росіяни атакували регіон

Знищений магазин внаслідок обстрілу Харківщини. Ілюстративне фото: скриншот з відео Харківської ОВА

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Протягом доби під вогневими ударами російських окупантів перебували щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріл Харківщини 1 грудня

За інформацією Синєгубова, сьогодні, 1 грудня, близько 6:50, ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району. Зазначається, про пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури. Постраждалих наразі немає. Крім того, ворог завдав удару по Ківшарівці і 30 листопада. Було здійснено атаку на заклад освіти, внаслідок цього у будівлі вибито 30 вікон.

У Харківському районі село Липці постраждало від мінометного обстрілу. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 52 років. У селі пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Новоосинове Куп'янського району також пошкоджено приватний будинок.

Вовчанськ зазнав артилерійського обстрілу. У місті пошкоджено приватне домоволодіння.

"Крім того, під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Нестерне Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти", — додав Синєгубов.

Повідомлення про обстріл Харківщини 1 грудня. Фото: скриншот допису Олега Синєгубова

За даними голови Харківської ОДА, на Куп'янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки. Він також додав, що на Харківщині продовжується розмінування територій.

"За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 6,3 га території та знешкодили 242 вибухонебезпечні предмети", — підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася ввечері, 28 листопада.

Додамо, ворог вдарив авіабомбою по Ківшарівці. Там було пошкоджено фасади будинків, вікна та прибудинкову територію. На щастя, обійшлося без поранених.