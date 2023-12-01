Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харківській ОДА розповіли, скільки разів росіяни атакували регіон arrow

У Харківській ОДА розповіли, скільки разів росіяни атакували регіон

1 грудня 2023 09:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харківській ОДА розповіли, скільки разів росіяни атакували регіон
Знищений магазин внаслідок обстрілу Харківщини. Ілюстративне фото: скриншот з відео Харківської ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Протягом доби під вогневими ударами російських окупантів перебували щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. 

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріл Харківщини 1 грудня

За інформацією Синєгубова, сьогодні, 1 грудня, близько 6:50, ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району. Зазначається, про пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури. Постраждалих наразі немає. Крім того, ворог завдав удару по Ківшарівці і 30 листопада. Було здійснено атаку на заклад освіти, внаслідок цього у будівлі вибито 30 вікон.

У Харківському районі село Липці постраждало від мінометного обстрілу. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 52 років. У селі пошкоджено приватне домоволодіння. 

У селі Новоосинове Куп'янського району також пошкоджено приватний будинок.

Вовчанськ зазнав артилерійського обстрілу. У місті пошкоджено приватне домоволодіння.

"Крім того, під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Нестерне Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти", — додав Синєгубов.

Повідомлення про обстріл Харківщини 1 грудня
Повідомлення про обстріл Харківщини 1 грудня. Фото: скриншот допису Олега Синєгубова

За даними голови Харківської ОДА, на Куп'янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки. Він також додав, що на Харківщині продовжується розмінування територій.

"За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 6,3 га території та знешкодили 242 вибухонебезпечні предмети", — підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася ввечері, 28 листопада.

Додамо, ворог вдарив авіабомбою по Ківшарівці. Там було пошкоджено фасади будинків, вікна та прибудинкову територію. На щастя, обійшлося без поранених.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі