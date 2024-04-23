В Харьковской ОВА рассказали, куда ударили оккупанты
23 апреля 2024 15:41
Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov
Армия России во вторник, 23 апреля, обстреляла город Харьков. Враг атаковал частный сектор Салтовского района.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Читайте также:
Российский обстрел Харькова
Противник повредил забор, окна, дом и авто. Синегубов отметил, что на данный момент пострадавших нет.
"Профильные службы продолжают осмотр", — добавил он.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем, 23 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.
Также захватчики 23 апреля обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.
Читайте Новини.LIVE!