В Харьковской ОВА рассказали, куда ударили оккупанты

Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov

Армия России во вторник, 23 апреля, обстреляла город Харьков. Враг атаковал частный сектор Салтовского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Харькова

Противник повредил забор, окна, дом и авто. Синегубов отметил, что на данный момент пострадавших нет.

"Профильные службы продолжают осмотр", — добавил он.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем, 23 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Также захватчики 23 апреля обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.