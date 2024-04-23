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В Харьковской ОВА рассказали, куда ударили оккупанты

23 апреля 2024 15:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской ОВА рассказали, куда ударили оккупанты
Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Армия России во вторник, 23 апреля, обстреляла город Харьков. Враг атаковал частный сектор Салтовского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Противник повредил забор, окна, дом и авто. Синегубов отметил, что на данный момент пострадавших нет.

"Профильные службы продолжают осмотр", — добавил он.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем, 23 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Также захватчики 23 апреля обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

война
Харьков
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
ракетный удар

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