В Харьковской ОВА рассказали, сколько территорий разминировали за последнюю неделю
В Харьковской области разминировали более 50 га территорий. Такую работу удалось проделать саперам за последнюю неделю.
Об этом сообщает ОВА.
Разминирование территорий Харьковщины
"В Харьковской области за неделю разминировали почти 51 гектар территории", — говорится в сообщении.
Так, в течение 18-24 января саперы обезвредили 1260 взрывоопасных предметов.
В ОВА напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует остановиться и ни в коем случае не прикасаться к нему.
"Сохраняйте спокойствие и отойдите на расстояние не менее 100 метров. Только потом звоните по телефону 101, 102 или 112", — добавили там.
Напомним, что 10 января в Харьковской области саперы обнаружили и обезвредили еще одну противотранспортную мину.
Также мы писали, что в лесных полосах Харьковской области продолжает сохраняться высокий уровень минно-взрывной опасности. Поэтому лесники дали полезные советы, как уберечься, потому что особенно сложно заметить мину под снегом.
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