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В Харьковской ОВА рассказали, сколько территорий разминировали за последнюю неделю

25 января 2024 16:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харьковской ОВА рассказали, сколько территорий разминировали за последнюю неделю
Разминирование территорий. Фото: atn.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области разминировали более 50 га территорий. Такую работу удалось проделать саперам за последнюю неделю.

Об этом сообщает ОВА.

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"В Харьковской области за неделю разминировали почти 51 гектар территории", — говорится в сообщении.

Так, в течение 18-24 января саперы обезвредили 1260 взрывоопасных предметов.

В ОВА напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует остановиться и ни в коем случае не прикасаться к нему.

"Сохраняйте спокойствие и отойдите на расстояние не менее 100 метров. Только потом звоните по телефону 101, 102 или 112", — добавили там.

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Скриншот сообщения ОВА

Напомним, что 10 января в Харьковской области саперы обнаружили и обезвредили еще одну противотранспортную мину.

Также мы писали, что в лесных полосах Харьковской области продолжает сохраняться высокий уровень минно-взрывной опасности. Поэтому лесники дали полезные советы, как уберечься, потому что особенно сложно заметить мину под снегом.

взрыв
Харьковская область
мины
разминирование

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