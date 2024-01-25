В Харьковской ОВА рассказали, сколько территорий разминировали за последнюю неделю

Разминирование территорий. Фото: atn.ua

В Харьковской области разминировали более 50 га территорий. Такую работу удалось проделать саперам за последнюю неделю.

Об этом сообщает ОВА.

Читайте также:

Разминирование территорий Харьковщины

"В Харьковской области за неделю разминировали почти 51 гектар территории", — говорится в сообщении.

Так, в течение 18-24 января саперы обезвредили 1260 взрывоопасных предметов.

В ОВА напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует остановиться и ни в коем случае не прикасаться к нему.

"Сохраняйте спокойствие и отойдите на расстояние не менее 100 метров. Только потом звоните по телефону 101, 102 или 112", — добавили там.

Скриншот сообщения ОВА

Напомним, что 10 января в Харьковской области саперы обнаружили и обезвредили еще одну противотранспортную мину.

Также мы писали, что в лесных полосах Харьковской области продолжает сохраняться высокий уровень минно-взрывной опасности. Поэтому лесники дали полезные советы, как уберечься, потому что особенно сложно заметить мину под снегом.