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На Харківщині лісосмуги переповнені мінами — в лісництві дали корисні поради

16 січня 2024 00:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині лісосмуги переповнені мінами — в лісництві дали корисні поради
Рятувальники ДСНС знешкоджують знайдені реактивні снаряди. Фото ілюстративне: ДСНС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У лісосмугах Харківської області продовжує зберігатися високий рівень мінно-вибухової небезпеки. Через це лісники надали корисні поради, як вберегтися, бо особливо складно помітити міну під снігом.

Про це йдеться у повідомленні від Слобожанського лісового офісу.

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За наведеним повідомленням, через високий рівень мінної небезпеки на Харківщині досі триває заборона гуляти в лісах. Особлива небезпека в цьому плані —  у Золочівському лісництві Жовтневого лісового господарства та Чугуєво-Бабчанського лісового господарства. Міни вкрили 28 тисяч га лісосмуг. Загалом же по всій території  Харківській області небезпека залишається для близько 170 тисяч га лісу.

На Харківщині лісосмуги переповнені мінами — в лісництві дали корисні поради
Джерело: Facebook

Внаслідок цього забороняється:

  • Торкатися знайденого предмета, пересувати його або робити з ним будь-які інші дії;
  • Проводити будь-які роботи біля знайденого предмета;
  • Палити, користуватися запальничками, а також іншими джерелами відкритого вогню і предметами, які можуть його утворювати;
  • Користуватися мобільними телефонами, пультами дистанційного керування, сигналізацією автомобілів тощо;
  • Заливати предмет рідинами, засипати ґрунтом або накривати його;
  • Допускати скупчення людей безпосередньо поруч зі знайденим предметом.

Як діяти, якщо ви знайшли міну:

  • Зупинитись, і не чіпайте її;
  • Не панікувати, і запам’ятайте місце виявлення предмета;
  • Попередити про предмет осіб, які поруч;
  • Відійти якнайдалі від знайденого предмета тим самим маршрутом яким ви прийшли;
  • На безпечній дистанції викликати ДСНС або поліцію;
  • Ніколи не ходити в райони, позначені знаком мінної небезпеки "Небезпечно, міни"!

Нагадаємо, що раніше армія Росії атакувала Харківську область. Тактична авіація вдарила авіабомбами по сільгосппідприємству. Під ворожий вогонь потрапило зерносховище. До цього російські літаки атакували цивільну інфраструктуру Куп'янського району Харківської області. Прокуратура ініціювала досудове розслідування.

Україна
Харківська область
міни
небезпека

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