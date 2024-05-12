В Харьковской ОВА отреагировали на информацию о якобы эвакуации руководства региона

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: соцсети

Российские захватчики 10 мая начали новое наступление на Харьковскую область. В то же время, руководство областной военной администрации в полном составе находится в областном центре.

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в Facebook.

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"Руководство Харьковской областной военной администрации в полном составе находится в Харькове, выполняя поставленные задачи политическим руководством страны и Генеральным Штабом ВСУ", — говорится в сообщении.

Семенуха отметил, что построенные силами областной администрации фортификации сейчас занимают Силы Обороны Украины. Он подчеркнул, что источники, распространяющие дезинформацию, работают на врага.

"Когда это было в первые месяцы войны, это можно было списать на панику и отсутствие опыта или пребыванием в "закарпатском котле". Когда подобное читаешь на третий год войны — это преступление", — добавил он.

Скриншот сообщения Семенухи

Отметим, что ранее в сети распространилась информация, что председатель ОВА Олег Синегубов якобы покинул Харьков на фоне российского наступления.

В то же время на такие заявления отреагировал и сам Синегубов. Он рассказал, что сейчас к Харьковщине приковано особое информационное внимание — в том числе и с вражеской стороны, наблюдается активизация ИПСО.

"Власти области, администрации Волчанской общины и общин Харьковского района работают на местах. Как это было и 24-го февраля 2022 года. Вся информация о якобы "выезде" органов власти — абсолютные фейки", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава ОВА прокомментировал обвинения в провале строительства фортификаций на севере области, где наступают россияне.

"Фортификации, построенные силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины", — подчеркнул Синегубов.

Он призвал украинцев не помогать врагу дискредитировать военных ВСУ, сейчас сдерживающих наступление в области.

Скриншот поста Синегубова

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. По его мнению, это позволило россиянам "свободно войти в серую зону по всей линии границы".

А представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских кафиров наступать в Харьковской области. Действия противника в этом направлении начались по известному графику.