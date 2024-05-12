Цілодобово під вогнем — Синєгубов проінформував про ситуацію на прикордонні Харківщини

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА

У Харківській області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Водночас окупанти продовжують обстріли цивільного населення регіону.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Ситуація на Харківському напрямку на 12 травня

Так, за цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів по Харківській області збільшилася. Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння практично цілодобово під вогнем окупантів.

"Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську — жінка 46 років та чоловік 74 років", — сказав Синєгубов.

Також збільшилася й кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Однак українські сили продовжують оборонну операцію. Водночас не припиняється евакуація цивільного населення.

За даними ОВА, у Вовчанську залишається до 500 людей, дані оновлюються. За дві доби вдалося евакуювати понад 4000 людей з прикордонних територій.

Синєгубов закликав жителів області покинути обстрілювані ворогом території.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше рятувальники показали кадри з Вовчанська, який розташовується за 10 км від російського кордону — він перетворюється на пустку через постійні обстріли.

Також представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.