Цілодобово під вогнем — Синєгубов проінформував про ситуацію на прикордонні Харківщини
У Харківській області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Водночас окупанти продовжують обстріли цивільного населення регіону.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Ситуація на Харківському напрямку на 12 травня
Так, за цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів по Харківській області збільшилася. Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння практично цілодобово під вогнем окупантів.
"Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську — жінка 46 років та чоловік 74 років", — сказав Синєгубов.
Також збільшилася й кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Однак українські сили продовжують оборонну операцію. Водночас не припиняється евакуація цивільного населення.
За даними ОВА, у Вовчанську залишається до 500 людей, дані оновлюються. За дві доби вдалося евакуювати понад 4000 людей з прикордонних територій.
Синєгубов закликав жителів області покинути обстрілювані ворогом території.
Раніше рятувальники показали кадри з Вовчанська, який розташовується за 10 км від російського кордону — він перетворюється на пустку через постійні обстріли.
Також представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.
Читайте Новини.LIVE!