Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Цілодобово під вогнем — Синєгубов проінформував про ситуацію на прикордонні Харківщини arrow

Цілодобово під вогнем — Синєгубов проінформував про ситуацію на прикордонні Харківщини

12 травня 2024 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Цілодобово під вогнем — Синєгубов проінформував про ситуацію на прикордонні Харківщини
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Водночас окупанти продовжують обстріли цивільного населення регіону.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Читайте також:

Ситуація на Харківському напрямку на 12 травня

Так, за цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів по Харківській області збільшилася. Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння практично цілодобово під вогнем окупантів.

"Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську — жінка 46 років та чоловік 74 років", — сказав Синєгубов. 

Також збільшилася й кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Однак українські сили продовжують оборонну операцію. Водночас не припиняється евакуація цивільного населення.

За даними ОВА, у Вовчанську залишається до 500 людей, дані оновлюються. За дві доби вдалося евакуювати понад 4000 людей з прикордонних територій.

Синєгубов закликав жителів області покинути обстрілювані ворогом території.

null
Скриншот допису Синєгубова

Раніше рятувальники показали кадри з Вовчанська, який розташовується за 10 км від російського кордону — він перетворюється на пустку через постійні обстріли. 

Також представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.

Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
війна в Україні
фронт
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина