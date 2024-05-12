Юсов заявив, що ГУР знало про плани окупантів наступати в Харківській області

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону в неділю, 12 травня.

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"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано", — зазначив Юсов.

Він каже, що наразі у Харківській області тривають бої, в яких також беруть участь спецпризначенці ГУР.

"Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом зокрема", — наголосив представник ГУР МО.

За словами Юсова, загарбники кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів. Він звернувся до окупантів та закликав їх здаватися в полон, зазначивши, що такі випадки уже є.

"Враховуючи масштаби ситуації з російським угрупованням, їхніх втрат, і майбутніх у тому числі, було прийняте рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні", — додав Юсов.

Нагадаємо, Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 000.

Також російські війська вчора розпочали новий наступ на Харківську область. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що станом на суботу, 11 травня, "сіра зона'' не збільшилася.