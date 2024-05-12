У Харківській ОВА відреагували на інформацію про нібито евакуацію керівництва регіону

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: соцмережі

Російські загарбники 10 травня розпочали новий наступ на Харківську область. Водночас керівництво обласної військової адміністрації у повному складі перебуває в обласному центрі.

Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха у Facebook.

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"Керівництво Харківської обласної військової адміністрації у повному складі перебуває у Харкові, виконуючи поставлені задачі політичним керівництвом країни та Генеральним Штабом ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Семенуха зазначив, що побудовані силами обласної адміністрації фортифікації наразі займають Сили Оборони України. Він наголосив, що джерела, які поширюють дезінформацію — працюють на ворога.

"Коли це було у перші місяці війни це можна було списати на паніку і відсутність досвіду або перебуванням у "закарпатському котлі". Коли подібне читаєш на третій рік війни — це злочин", — додав він.

Скриншот допису Семенухи

Зазначимо, що раніше в мережі поширилася інформація що голова ОВА Олег Синєгубов нібито покинув Харків на тлі російського наступу.

Водночас на такі заяви відреагував і сам Синєгубов. Він розповів, що зараз до Харківщини прикута особлива інформаційна увага — в тому числі і з ворожого боку, спостерігається активізація ІПСО.

"Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях. Як це було і 24-го лютого 2022 року. Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади — абсолютні фейки", — йдеться у дописі.

Крім того, голова ОВА прокоментував звинувачення в провалі будівництва фортифікацій на півночі області, де наступають росіяни.

"Фортифікації, що були побудовані силами обласної адміністрації, нині займають Сили оборони України", — наголосив Синєгубов.

Він закликав українців не допомагати ворогу дискредитувати військових ЗСУ, які зараз стримують наступ в області.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На його думку, це дозволило росіянам "вільно увійти в сіру зону по всій лінії кордону".

А представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.