В Харькове открыли подземную школу – что известно

Подземная школа в Харькове. Иллюстративное фото: Ракурс

В Харькове в понедельник, 2 сентября, началось обучение в школах. В частности открылась первая подземная школа в Украине, которую посетил мэр города Игорь Терехов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Первый звонок в Харькове

На торжественном мероприятии в подземной школе был Терехов, а также родители, учителя и дети, которые сегодня начинают обучение. Мэр поздравил учеников с началом нового учебного года и пожелал успехов.

"Мои поздравления нашим первоклассникам, которые сегодня идут в первый класс. Для них это будет первый в их жизни звонок. Я очень хочу, чтобы им было комфортно в школе. Чтобы они шли по пути знаний, а после нашей победы учились в настоящей школе, как это было до войны", — отметил Терехов.

Кроме того, посол США в Украине Бриджит Бринк в онлайн-формате поздравила учителей, поблагодарив их за неутомимую преданность украинским детям и их будущему.