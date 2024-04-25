В Харьковской прокуратуре назвали цель российского удара по Балаклее
Российские военные в четверг, 25 апреля, нанесли ракетный удар по вокзалу в Балаклее Харьковской области. Этот террористический акт россиян был направлен на большое количество жертв.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.
Удар по Балаклее 25 апреля
По предварительным данным, РФ ударила по Балаклее ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе.
"Указанные действия ВС РФ были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время на железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми", — отметили в прокуратуре.
Известно, что по состоянию на 22:00 количество раненых в результате ракетного удара возросло до 11 человек.
Как рассказал начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов, все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.
Поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.
Также мы писали, что россияне трижды ударили по железнодорожным веткам Укрзализныци. Повреждения получили объекты железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.
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