В Харьковской прокуратуре назвали цель российского удара по Балаклее

Последствия удара по вокзалу. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские военные в четверг, 25 апреля, нанесли ракетный удар по вокзалу в Балаклее Харьковской области. Этот террористический акт россиян был направлен на большое количество жертв.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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По предварительным данным, РФ ударила по Балаклее ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе.

Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители на месте удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Указанные действия ВС РФ были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время на железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми", — отметили в прокуратуре.

Последствия удара по вокзалу. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста прокуратуры

Известно, что по состоянию на 22:00 количество раненых в результате ракетного удара возросло до 11 человек.

Как рассказал начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов, все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.

Поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.