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В Харьковской прокуратуре назвали цель российского удара по Балаклее

25 апреля 2024 23:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харьковской прокуратуре назвали цель российского удара по Балаклее
Последствия удара по вокзалу. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в четверг, 25 апреля, нанесли ракетный удар по вокзалу в Балаклее Харьковской области. Этот террористический акт россиян был направлен на большое количество жертв.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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Удар по Балаклее 25 апреля

По предварительным данным, РФ ударила по Балаклее ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе.

обломки ракеты Балаклея 25 апреля
Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура
вокзал Балаклея 25 апреля
Правоохранители на месте удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Указанные действия ВС РФ были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время на железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми", — отметили в прокуратуре.

вокзал в Балаклее после удара 25 апреля
Последствия удара по вокзалу. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Скриншот поста прокуратуры

Известно, что по состоянию на 22:00 количество раненых в результате ракетного удара возросло до 11 человек.

Как рассказал начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов, все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.

Поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.

Также мы писали, что россияне трижды ударили по железнодорожным веткам Укрзализныци. Повреждения получили объекты железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.

Харьковская область
обстрелы
война в Украине

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