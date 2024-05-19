Взрывы в Харькове днем 19 мая

Скорая помощь. Иллюстративное фото: открытые источники

В Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Взрывы на Харьковщине 19 мая

"Зафиксированы удары в Харьковском районе", — говорится в сообщении.

По предварительной информации Синегубова, в результате обстрелов есть пострадавшие. Данные уточняются.

В то же время он предупредил жителей области, что угроза повторных ударов остается.

Скриншот поста Синегубова

Позже Синегубов уточнил, что из-за вражеской атаки ранены шесть человек. Оккупанты попали по Малоданиловской громаде Харьковского района.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.