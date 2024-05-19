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В Харьковском районе зафиксировано попадание, есть пострадавшие, — ОВА

19 мая 2024 11:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрывы в Харькове днем 19 мая
Скорая помощь. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"Зафиксированы удары в Харьковском районе", — говорится в сообщении.

По предварительной информации Синегубова, в результате обстрелов есть пострадавшие. Данные уточняются.

В то же время он предупредил жителей области, что угроза повторных ударов остается.

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Скриншот поста Синегубова

Позже Синегубов уточнил, что из-за вражеской атаки ранены шесть человек. Оккупанты попали по Малоданиловской громаде Харьковского района.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.

Харьков
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Харьковская область
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