Взрывы в Харькове днем 19 мая

В Харьковском районе зафиксировано попадание, есть пострадавшие, — ОВА
В Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы на Харьковщине 19 мая
"Зафиксированы удары в Харьковском районе", — говорится в сообщении.
По предварительной информации Синегубова, в результате обстрелов есть пострадавшие. Данные уточняются.
В то же время он предупредил жителей области, что угроза повторных ударов остается.
Позже Синегубов уточнил, что из-за вражеской атаки ранены шесть человек. Оккупанты попали по Малоданиловской громаде Харьковского района.
Напомним, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.
Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.
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