В Харькове 13-летний ребенок находится в тяжелом состоянии в результате удара РФ по центру города

Пожарный в гипермаркете. Фото: ГСЧС

В Харькове 13-летний ребенок находится в тяжелом состоянии в результате удара российских захватчиков по центру города. По предварительным данным, армия РФ запустила по Харькову ракету С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в субботу, 25 мая.

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Пострадавший в результате российских обстрелов ребенок находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, российские захватчики нанесли по Харькову удар, применив ракету С-300.

"Враг попал рядом с офисными помещениями и жилыми домами", — заявил руководитель областной прокуратуры.

По его словам, спасатели разбирают завалы, следователи и прокуроры устанавливают свидетелей этого преступления.

Ранее мы писали, что в Харькове в субботу, 25 мая, снова раздались взрывы. В городе и области идет воздушная тревога.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.