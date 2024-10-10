В Харькове кадровый дефицит в экстренных и коммунальных службах

В Харькове не хватает коммунальщиков, спасателей и полицейских, — Терехов
В Харькове не хватает работников в коммунальных и экстренных службах. Такая ситуация сложилась в городе из-за войны войны.
Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Харькову не хватает людей для надлежащего функционирования экстренных служб
В Харькове не хватает работников коммунальных служб, спасателей и полицейских в городе. Такая ситуация возникла из-за того, что часть работников защищает город от оккупантов в рядах Сил обороны.
Впрочем, ситуацию помогают уладить волонтеры, а также международные партнеры.
"Но мы справляемся благодаря волонтерам, международным организациям и фондам. Мы концентрируем бюджет, чтобы средств и материалов хватало для устранения всех последствий российской агрессии", — добавил Игорь Терехов.
Также мэр Харькова поблагодарил коммунальщиков, работников ГСЧС и Национальной полиции за работу и оперативные выезды на вызовы.
"Наши коммунальщики и спасатели делают все возможное, чтобы помочь городу в это сложное время", — резюмировал он.
Напомним, российские войска не прекращают атаки на Харьков и область. Так 7 октября они ударили КАБом по Шевченковскому району и Черкасской Лозовой.
А 8 октября российский боеприпас попал в жилмассив — есть погибшие и раненые, а также серьезные разрушения.
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