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Росіяни КАБами обстріляли Харків — фото і відео наслідків

8 жовтня 2024 21:13
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Удар по Харкову 8 жовтня — ліквідація наслідків триває
Правоохоронці надають допомогу жінки після влучання у Харкові. Фото: Олег Синєгубов
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Внаслідок російського удару по Харкову 8 жовтня пошкоджено житлові будинки, триває ліквідація наслідків. Відомо про двох загиблих цивільних та понад 30 постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Удар по Харкову 8 жовтня

У вівторок, 8 жовтня, російські війська обстріляли Харків. Внаслідок влучань за день відомо про двох загиблих та понад 30 поранених.

удар КАБом
Місце влучання КАБа. Фото: Нацполіція

"Один із ворожих боєприпасів влучив на прибудинкову територію в житловому масиві. Пошкоджено фасади та скління чотирьох дев'ятиповерхівок", — зазначили у Нацполіції.

рятувальники надають допомогу постраждалим
Рятувальник надає допомогу постраждалому чоловіку. Фото: Нацполіція

Наразі у місті триває ліквідація наслідків. На місці прильотів працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 

Атака на Харків 8 жовтня
Жителі зруйнованих будинків заповняють дані. Фото: Синєгубов

"Дякуємо всім службам — ДСНС, екстреній допомозі, поліції, прокуратурі, комунальникам, волонтерам", — написав Синєгубов.

удар по Харкову 8 жовтня
Наслідки російського удару по Харкову 8 жовтня. Фото: Синєгубов

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня російські війська скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові. Відомо про двох загиблих та щонайменше трьох постраждалих.

Зранку 8 жовтня російська армія також завдала ракетного удару по Харкову. Повітряна тривога на момент удару оголошена не була. 

Окупанти влучили по підприємству в Індустріальному районі Харкова. На місці удару виникла пожежа.

Харків ДСНС війна в Україні ракетний удар Нацполіція КАБ

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