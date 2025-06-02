Атака на Харьков 2 июня — фоторепортаж последствий в Холодногорском районе

В Харькове дома в руинах после атаки БпЛА — фоторепортаж
В ночь на 2 июня российские войска совершили очередную массированную атаку на Харьков, применив как беспилотники, так и баллистические ракеты. В результате ударов пострадали гражданские объекты, в том числе жилая инфраструктура в одном из районов города.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте атаки.
Последствия атаки российских войск по Харькову 2 июня
По информации городского головы Игоря Терехова, две баллистические ракеты попали в Киевский район. Одна из них попала прямо в дорожное покрытие, другая — упала рядом с жилыми многоэтажками.
В результате взрывов получили повреждения дома, а также другие объекты городской инфраструктуры.
В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе семилетний ребенок. Кроме того, многие жители района обратились к медикам с жалобами на сильный шок и стресс из-за пережитой ночи.
На местах ударов работают коммунальные службы, которые проводят аварийно-восстановительные работы. Терехов заверил, что городские власти мобилизовали все ресурсы для помощи пострадавшим и оперативного восстановления поврежденных объектов.
Напомним, Игорь Терехов показал фото воронки, которая образовалась от попадания ракеты — в нескольких метрах от нее расположена школа и многоэтажка.
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