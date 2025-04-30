Взрыв в Харькове 30 апреля вечером 30 апреля

В Харькове был слышен взрыв
Взрыв в Харькове прогремел прямо сейчас, поздно вечером 30 апреля. Сейчас Украину атакуют дроны.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".
Звук взрыва в Харькове
"В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 23:35.
В то же время мэр города Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано попадание дрона, в результате чего начался пожар.
"Есть попадание вражеского БПЛА — предварительно — "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.
Через несколько минут Терехов уточнил, что попадание произошло в АЗС в Киевском районе.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:39 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, вчера вечером россияне тоже атаковали Харьков дронами. В результате атаки были масштабные пожары и разрушения, а также пострадали десятки людей.
Кроме того, мы публиковали репортаж с мест событий. Пересмотреть его можно по этой ссылке.
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